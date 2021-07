Gm fa causa a Ford, stop al nome tecnologia 'BlueCruise'

General Motors fa causa alla Ford.

Secondo quanto si legge sul Detroit Free Press, la battaglia legale scaturirebbe dal nome del sistema di guida senza mani, BlueCruise, introdotto dall'Ovale Blu lo scorso aprile e che sarebbe troppo simile a quello del sistema "SuperCruise" di Gm.

La casa di Dearborn ha completato oltre 100.000 miglia di test nel mondo reale, con i modelli Mustang Mach-E e F-150, prima di annunciarne l'arrivo. Il debutto è stato molto promettente, la tecnologia va bene, l'unico problema è il nome: "BlueCruise".

Ford ha rilasciato la seguente dichiarazione in merito alla diatriba: "La tecnologia di assistenza alla guida a mani libere 'SuperCruise' di Gm è stata annunciata nel 2012 ed è stata utilizzata commercialmente sul mercato dal 2017. La nostra è in commercio dal 2013. Mentre Gm sperava di risolvere la questione della violazione del marchio con Ford in modo amichevole, non abbiamo avuto altra scelta che difendere vigorosamente i nostri marchi e proteggere l'equità che i nostri prodotti e la tecnologia hanno guadagnato nel corso di diversi anni sul mercato. Poiché si tratta di una questione di contenzioso in corso, non abbiamo ulteriori commenti in questo momento".

Altrettanto esplicita Gm che ribatte: "Ford sapeva esattamente cosa stava facendo. Se Ford voleva adottare un nuovo, unico, marchio, avrebbe potuto facilmente farlo senza usare la parola "Cruise", come dimostra il marchio Ford per la stessa tecnologia di guida automatica nei suoi modelli di auto di lusso: Ford ha denominato lo stesso sistema nei modelli di lusso, come la Lincoln, come la funzione "ActiveGlide".

Gm chiede danni monetari e che Ford abbandoni del tutto il nome "BlueCruise". L'Ovale Blu risponde alla causa chiamandola "senza merito e frivola" e sostenendo poi: "Gli automobilisti per decenni hanno capito cos'è il cruise control, ogni casa automobilistica lo offre, e "cruise" è un'abbreviazione comune.

Ecco perché BlueCruise è stato scelto come nome per la prossima evoluzione dell'Ovale Blu dell'Intelligent Adaptive Cruise Control della Ford". Altre case automobilistiche usano "cruise" per i loro sistemi di guida senza mani, come l'Active Cruise Control della Bmw e lo Smart Cruise Control della Hyundai.

Ora la parola passa ai giudici.