Bugatti Divo, consegnato ultimo dei 40 modelli prodotti

L'ultimo esemplare di Bugatti Divo è stato consegnato in Europa, a tre anni dal debutto pubblico della hypercar. Presentata nell'agosto 2018 al Concours d'Elegance Pebble Beach, l'auto ha un prezzo base di 5 milioni di euro e, anche se nata con numerosi elementi in comune con la Chiron, ha una carrozzeria completamente ridisegnata. Sotto al cofano, invece, il propulsore è lo stesso 8,0 litri W16 con 1479 CV a disposizione.

Ai tempi, le previsioni di Hendrik Malinowski, direttore delle vendite e delle operazioni di Bugatti, erano che tutte le 40 unità della Divo sarebbero state vendute nel giro di poco tempo. Infatti, dopo un periodo di sviluppo di due anni, le consegne dei clienti sono iniziate nell'agosto 2020 e solo un anno dopo tutte le 40 unità della Bugatti Divo avevano trovato un nuova casa.

Secondo quanto fatto sapere da Bugatti, ogni Divo è completamente su misura, con molti clienti che optano per caratteristiche di produzione su misura, contribuendo personalmente alla realizzazione con le loro idee di design.

L'ultimo esemplare di Divo consegnato, per esempio, è verniciato con una tinta blu brillante, combinata ai cerchi in carbonio blu scuro e oro metallizzato. Per l'interno, il proprietario ha optato per i colori principali French Racing Blue e Deep Blue, con elementi in carbonio grigio opaco.

Per quanto riguarda il futuro della produzione a marchio Bugatti, dopo il recente annuncio a proposito dell'accordo sottoscritto dalla casa automobilistica e da Rimac, è stato confermato che il primo EV di Bugatti sarà presentato prima della fine di questo decennio.