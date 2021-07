Collaudato svincolo Colli Velino Terni-Rieti

Collaudato con prove di carico lo svincolo per Colli sul Velino, sulla Terni-Rieti. Il 30 luglio è stato annunciata l'apertura al traffico.

Al collaudo ha partecipato anche il sottosegretario al ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, Giancarlo Cancelleri, accompagnato dal consigliere regionale umbro del M5s Thomas De Luca. "Quest'opera - ha detto - l'abbiamo seguita fin dall'inizio, ricordo che sono venuto qui nell'ottobre del 2019 quando i lavori erano completamente fermi.

Con costanza e determinazione abbiamo avviato e portato avanti i lavori e, lo scorso dicembre, abbiamo inaugurato l'asse principale".

"Sono qui - ha detto ancora - per gli ultimi collaudi prima di inaugurare anche gli svincoli, di Piediluco, nel tratto umbro, e Colli sul Velino, nel tratto laziale, a fine mese. Scriviamo così la parola fine su un'opera infrastrutturale che da 10 anni aspetta di essere completata".

Cancelleri ha inoltre sottolineato che la sua presenza è servita "per dimostrare ai sindaci del territorio che questa zona ci è cara e non è mai stata dimenticata". "La presenza dello Stato sul territorio - ha proseguito - è fondamentale.

Oggi stiamo dimostrando con serietà e sobrietà la conclusione di una fondamentale opera che da troppo tempo attendeva di essere completata e consegnata ai cittadini. Il 30 luglio sarà una grande festa, frutto di una collaborazione fra Stato, sindaci del territorio, Anas e azienda che ha lavorato".