Mercedes: W123 280CE, la 'corsaiola' che non ci si aspetta

Una Mercedes 'corsaiola' che non ci si aspetta, quando si parla di E-Class W123. Modello poco frequentato dagli appassionati di tuning, probabilmente per via della limitata disponibilità di pezzi adatti, quei pochi esemplari modificati sono stati però in grado di ottenere risultati ad effetto garantito.

E quando uno modificato arriva, è quasi garantito di essere una giravolta. Il caso è quello di una W123 280CE, allestita in colore giallo brillante, con un kit carrozzeria firmato Zender, oltre numerosi tocchi AMG.

L'esemplare, del 1983, è in vendita su eBay e mostra 126mila km sul contachilometri.

L'auto è stata recentemente revisionata e, secondo il venditore, è stata sempre tenuta in garage ed è in gran forma immacolata. L'esterno è rifinito in giallo con decalcomanie nere, una combinazione di colori che mette in evidenza sia il suo design che il kit Zender. Il kit comprende molti accessori che vanno dai nuovi paraurti allo spoiler posteriore, e si abbina perfettamente con le ruote AMG Aero, che rendono la particolare E-Class più 'aggressiva'. Abbassate anche le molle con nuovi ammortizzatori per una corsa leggermente inferiore.

All'interno domina l'estetica dettata dalla pelle nera e dal volante AMG, così come dalle finiture in legno Zebrano.

Sotto al cofano, invece, scalpita un 2,8 litri in linea che sembra non essere stato modificato. Il motore produce 182 CV e 240 Nm di coppia, inviati alle ruote posteriori tramite un cambio automatico a quattro velocità. L'accelerazione da 0 a 100 km/h fa fermare il cronometro a 9,9 secondi, mentre la velocità massima è di 200 km/h.