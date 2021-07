A Verona dal 14 al 16 settembre l'Automotive Dealer Day

L'ecosistema della mobilità torna in scena in occasione dell' Automotive Dealer Day, a Veronafiere i prossimi 14, 15 e 16 settembre. L'appuntamento vedrà la prima giornata dedicata agli stakeholder (case auto, associazioni di dealer e di categoria), seguita da due giorni di networking, dibattiti, workshop e approfondimenti, con contributi che spaziano dal punto di vista dei protagonisti: come il presidente e ceo di Mercedes-Benz Italia, Radek Jelinek, o Marco Toro, presidente e amministratore delegato di Nissan Italia, alla vision di esperti internazionali come Luca De Biase, editor di innovazione de Il Sole 24 Ore e Nova24, e l'autore di 'Aristocrazia 2.0', Roger Abravanel.

"Automotive Dealer Day - ha spiegato Tommaso Bortolomiol, partner e vicepresidente Corporate & Industry Relations di Quintegia - è l'unico evento di settore frutto di uno scrupoloso lavoro di coordinamento tematico-scientifico, che punta a fornire una panoramica completa e ragionata su scenari e dinamiche evolutive del comparto. Crediamo che questa attenzione che si riflette anche nell'originalità e nella solidità dei contenuti espressi da ciascun relatore selezionato, sia alla base della conferma di una partecipazione corale della filiera anche nella difficile congiuntura della ripartenza".

Non mancheranno gli appuntamenti con le analisi e gli studi targati Quintegia, con il grado di soddisfazione dei dealer verso i costruttori in Italia, oltre ad altri dati dedicati al settore.

Sul fronte dei premi, continua la partnership con AutoScout24 per l'Internet Sales Award, che il 16 settembre vedrà assegnare il riconoscimento di Best Digital Dealer al concessionario o rivenditore che gestisce in modo più performante la propria presenza online.