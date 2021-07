Incassa 85 mila euro per auto mai consegnata, denunciato

Un giovane uomo di 23 anni, di origini rom e residente nel Veneziano, è stato denunciato per truffa dai Carabinieri della stazione di Campoformido della Compagnia di Udine. Era riuscito a farsi consegnare in più tranches, da un pensionato friulano di 74 anni e residente nell'hinterland udinese, 85 mila euro per l'acquisto di un'auto di grossa cilindrata mai consegnata.

Il giovane aveva posto in vendita la vettura su un sito internet specializzato, convincendo la vittima a versargli l'importo pattuito con diversi bonifici bancari per la compravendita della vettura. Non avendo ricevuto l'auto pagata, l'anziano ha sporto denuncia-querela ai carabinieri che, con un'indagine condotta analizzando il flusso bancario del denaro versato, sono risaliti all'autore del raggiro.