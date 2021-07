Auto: SkyGate, studenti Iaad disegnano taxi aerei del futuro

SkyGate crede nel futuro e nei giovani talenti: l'ambizioso progetto che vede protagonista Torino nello sviluppo della prima rete italiana di Urban Air Mobility (Uam), ha da poco concluso una collaborazione con Iaad, l'Istituto d'Arte Applicata e Design. La finalità di questa collaborazione, nata dall'accordo tra DigiSky - società promotrice dell'iniziativa SkyGate insieme ad Always - e Iaad, è quella di offrire ai giovani designer l'opportunità di familiarizzare con un settore della mobilità innovativo e attento alla sostenibilità del nostro pianeta.

Il progetto ha coinvolto 60 studenti che, divisi in 18 gruppi, si sono cimentati nella progettazione di design di velivoli eVTOL. Ad affiancare i giovani della scuola di design, alcuni studenti del corso di Ingegneria Aerospaziale del Politecnico di Torino, partner del progetto SkyGate, che hanno contribuito definendo i requisiti tecnici di progetto. SkyGate ha siglato da tempo accordi con produttori di velivoli, italiani e internazionali, oltre che con importanti player del settore, ma l'iniziativa congiunta con lo Iaad assume una rilevanza strategica nel costruire sul territorio competenze e talenti in grado di coprire i bisogni futuri del mercato del lavoro.

Al momento ci sono più di 200 società nel mondo che stanno lavorando a concept e prototipi di velivoli dedicati alla Advanced Air Mobility, incluse alcune società italiane tra cui uno dei partner di SkyGate, Manta Aircraft, e i primi voli sono previsti tra il 2024 e il 2026, in occasione delle Olimpiadi di Parigi e di Cortina. In questo contesto, SkyGate auspica che il territorio torinese, e italiano in generale, possa giocare un ruolo di rilievo nello sviluppo di questo mercato, preparando professionisti competenti e motivati.