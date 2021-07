Viabilità: Rimodulati orari apertura statale Tre valli

Il transito verso la Salaria, attraverso la statale 685 "Tre Valli Umbre", diviene più scorrevole. L'Anas ha infatti rimodulato gli orari di apertura della strada che collega il territorio comunale di Norcia con il versante marchigiano e la Salaria, per la stagione estiva. A partire da sabato 10 luglio fino al 15 settembre, la chiusura al traffico notturna sarà dalle 21 alle 7, dal lunedì al venerdì, mentre sarà consentito il transito libero, senza limitazioni orarie, il sabato e la domenica. Il traffico sarà invece libero, senza vincoli, da sabato 7 a lunedì 23 agosto.

"Ringraziamo Anas per essere venuta incontro alle esigenze di due territori ad alta vocazione turistica come il nostro e quello marchigiano - ha detto l' assessore ai Lavori pubblici di Norcia, Giuliano Boccanera -. Questa flessibilità oraria consentirà a noi di raggiungere la via del mare e, al contempo, di venire a trascorrere del tempo da noi, poter godere della bellezza di serate fresche e piacevoli nella nostra città e di un cartellone di eventi e spettacoli che l'assessorato al turismo ha predisposto per l'Estate Nursina".

L'intervento di Anas è volto a consentire i lavori di ripristino dei calcestruzzi della galleria "Cesaronica", danneggiata dal terremoto del 2016.