Corvette C5 Reverse, restomod che strizza l'occhio alla C2

Una Corvette C5 che strizza l'occhio, e lo stile, ad una C2. Sempre di Corvette si tratta, ma se i due modelli vengono mischiati, il colpo d'occhio è assicurato. Se non è raro trovare modelli di auto restaurati ma con l'aggiunta di tutti i confort di modelli decisamente più moderni, più singolare è invece quando se ne trovano che abbiano subito il procedimento opposto, dal moderno all'antico, come nel caso di una Corvette C5 messa in vendita online, sul canale GT Auto Lounge, per un prezzo inferiore a 100 mila dollari e che è stata adattata allo stile di una più 'antica' Corvette C2. Il modello è datato 2004 e il suo contachilometri misura poco più di 30 mila km.



La particolarità, però, non è tanto la quantità bassa di chilometri percorsi dall'auto, quanto piuttosto lo stile. Se il modello è sicuramente più simile ad una C2, non passa inosservato il fatto che molti dei componenti utilizzati per il 'restauro' sono stati adottati da una C5. In particolare, tutta la parte superiore, dal parabrezza fino al tetto, sono quelli di una C5 e rispetto alla parte sottostante dell'auto, inconfondibilmente C2, risulta sproporzionata. A parte questo, però, la 'conversione' nel suo complesso è completa e vanta anche l'aggiunta di dettagli come i fanali posteriori in stile C2 e i fari 'pop-up'. L'interno, invece, sembra essere completamente originale, con tanta pelle nera e rossa. Sotto al cofano batte run motore V8 da 405 CV e 542 Nm di coppia, con l'aggiunta di un kit di sovralimentazione Magnuson, che dovrebbe aumentare la potenza di circa 120 CV.