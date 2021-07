Etilometro sulle strade di Genova, ritirate 15 patenti

Quindi patenti di guida ritirate e 652 alcoltest sono stati effettuati dalla polizia locale di Genova nelle notti di venerdì e ieri Nella notte di venerdì sono stati compiuti 320 pretest a guidatori, 13 che erano stati trovati positivi sono stati sottoposti ad etilometro e di questi 8 sono risultati in stato di ebbrezza e conseguentemente sono state ritirate loro le patenti.

Ieri sono stati 332 i pretest, 41 i guidatori trovati positivi e sottoposti ad etilometro, 7 erano in stato di ebbrezza. Anche in questo caso è stato ritirato loro il documento di guida