In Mini da Firenze a Capo Nord per solidarietà

Un viaggio in Mini da Firenze aCapo Nord all'insegna della solidarietà e della speranza. E' 'A Mini Grand Tour', promosso dal Mini owners club Italia e presentato mattina a Palazzo Vecchio. Due equipaggi, una Mini classica e una Mini moderna, saranno impegnate in un viaggio da Firenze alla Norvegia e faranno tappa in varie città significative per gli appassionati della community Mini, del mondo heritage e motorsport. La partenza è prevista per il 15 luglio e il viaggio avrà una durata di due settimane con il rientro a Firenze previsto per il 30 luglio.

Il viaggio, che potrà essere seguito online e offline, sia sui social che sui canali dei partner, avrà l'obiettivo, grazie a una raccolta fondi internazionale e la collaborazione con Fondazione Solidarietà Caritas onlus di Firenze, di donare un pasto a chi vive in condizioni di disagio sociale. Il crowdfunding partirà il 30 luglio e continuerà fino a domenica 8 agosto.

"Una bella occasione che tiene insieme passione e solidarietà - ha dichiarato l'assessore allo sport Cosimo Guccione -. Un viaggio che porterà, nelle varie tappe, un messaggio di speranza". L'assessore al welfare Sara Funaro ha evidenziato che "nella nostra città l'unione tra le iniziative e le iniziative sociali è sempre stata stretta ed è un tratto che la contraddistingue".