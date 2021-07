Sicurezza stradale: 3 serate di musica contro le distrazioni

'Quando guidi, Guida e basta'.

Prosegue la campagna di comunicazione dell'Osservatorio regionale per l'educazione alla sicurezza stradale con tre nuovi appuntamenti, incontri e ospiti come Orietta Berti, Marina Rei, Moka Club Beppe Braida, Gaetano Curreri, Orchestra spettacolo Casadei, Ivana Spagna, per contrastare la distrazione al volante e continuare a promuovere una guida attenta e sicura.

Le serate, realizzate in collaborazione con Anas, i Comuni interessati e condotte da Marco Senise e Sofia Bruscoli, sono in programma sabato 7 agosto in piazza del Popolo a Ravenna, sabato 21 agosto in piazza Andrea Costa a Cesenatico, e sabato 28 agosto a Palazzo Farnese a Piacenza. Sul palco anche l'assessore alla Mobilità, Andrea Corsini, il presidente dell'Osservatorio regionale, Mauro Sorbi, i sindaci dei Comuni di Ravenna, Michele de Pascale, di Cesenatico, Matteo Gozzoli, di Piacenza, Patrizia Barbieri e tutti i rappresentanti delle forze dell'ordine.