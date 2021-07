Lombardia lancia 'Fili', un miliardo per lo sviluppo urbano

In Lombardia viene investito un totale di circa un miliardo per 'Fili', uno dei più grandi progetti di rigenerazione urbana ed extraurbana in Europa, promosso da Fnm, FerrovieNord e Trenord insieme a Regione Lombardia.

Si lavorerà allo sviluppo di quattro centri di connessione lungo l'asse Milano-Malpensa (Cadorna, Bovisa, Saronno e Busto Arsizio), ritenuto dai promotori "un corridoio fondamentale per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026".

In tutto sono 188.300 i metri quadrati delle aree delle stazioni interessate, due milioni di metri quadrati la superficie totale del progetto, 72 chilometri la lunghezza della superstrada ciclabile che nascerà tra Milano Cadorna e Malpensa, con la nascita anche di una 'Foresta sintetica pensile' e la piantumazione di 800mila alberi e 41mila ettari piantumati nei Comuni coinvolti.