In contromano per 3 km su A5, fermata da polizia stradale

Ha percorso in contromano tre chilometri dell'autostrada A5 nel tratto tra Courmayeur e Aosta: una ventitreenne francese è stata intercettata e fermata da una pattuglia della polizia stradale, intervenuta dopo l'allarme partito dalla sala radio Rav.

Alla giovane, risultata negativa all'alcoltest, sono toccate diverse sanzioni, tra cui il ritiro della patente per l'applicazione dell'inibizione alla guida in Italia (trattandosi di persona straniera) e il fermo amministrativo del mezzo per tre mesi.

La ventitreenne viaggiava con un suo connazionale quando ha ha invertito la marcia in una piazzola di sosta. Ha dichiarato di aver seguito "alla lettera" le indicazioni del navigatore satellitare, che le suggeriva di effettuare una svolta ad 'U' per riprendere la direzione verso il confine francese.