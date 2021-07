Audi Q4 e-Tron, esclusiva prova nelle Dolomiti del Brenta

Il mondo 'globale' di Audi, dagli addetti ai lavori agli appassionati dei Quattro Anelli che attraverso i siti dedicati e i social seguono l'attualità della marca, ha guardato in questi giorni con una certa invidia quanto è accaduto nello splendido e unico scenario delle Dolomiti del Brenta. In contemporanea con le presentazioni del nuovo suv elettrico Q4 e-Tron che si sono svolte in tutto il mondo, Audi Italia ha riservato alla stampa nazionale il privilegio di affrontare al volante di questo inedito C-suv premium luoghi incontaminati e percorsi altrimenti vietati alle auto. Il tutto all'interno di scenari da National Geografic e potendo godere - proprio per l'assenza di emissioni e di rumore - di un rapporto unico con la natura.

Questo grazie ad una perfetta organizzazione del test (di cui riferiremo lunedì 5 luglio). Grazie alla collaborazione di tutti gli enti e le associazioni coinvolte nell'articolato evento, che partendo da Verona ha toccato Pinzolo, Madonna di Campiglio e il Parco Naturale Adamello Brenta. E soprattutto grazie alle qualità di Q4 e-Tron che si muove spinto dalla sola energia delle batterie e che attraverso i perfezionati sistemi di controllo della motricità e della guida, può garantire un impatto realmente pari a zero nel muoversi sulle strade dei parchi e, in generale, a contatto con la natura.

"Al tema della sostenibilità il territorio di Madonna di Campiglio dedica attenzione, progetti e azioni da tanto tempo - ha spiegato ad ANSA il direttore di Azienda per il Turismo Matteo Bonapace - Basti pensare al riconoscimento quale Patrimonio dell'Umanità attribuito alle Dolomiti di Brenta (2009) e all'ingresso del Parco Naturale Adamello Brenta nella rete internazionale dei Geoparchi Unesco (2008) che hanno premiato l'impegno del territorio nel portare avanti una gestione sostenibile".

L'evento organizzato per il test drive di Q4 e-Tron offre a Bonapace anche l'opportunità di parlare della partnership storica con Audi, iniziata nel 2014. "Sono due i temi sui quali siamo maggiormente impegnati oggi: il primo è quello della mobilità sostenibile, in collaborazione con Audi, con un approccio innovativo. Stiamo progettando un sistema di mobilità 'premium' pubblico/privato, on demand, basato su mezzi elettrici, per un servizio più efficiente e di qualità a favore dell'ospite. Il secondo obiettivo, dal punto di vista della strategia turistica, è invece la vivibilità aumentata. Vogliamo una montagna viva tutto l'anno dal punto di vista sia del tempo che dello spazio, favorendo il più possibile la scoperta di luoghi ed esperienze poco conosciuti ma in grado di dare grandi emozioni. Un turismo all season e su tutto il territorio, aumentando il valore potenziale della montagna e quindi la sostenibilità del turismo".

Esattamente come sta facendo - e farà dopo le prime consegne ai clienti - la gamma di Q4 e-Tron, composta dalle versioni 35 e-Tron 170 Cv a trazione posteriore con batteria da 55 kWh, 40 e-Tron 204 Cv a trazione posteriore con batteria da 82 kWh e, infine, 50 e-Tron Quattro 299 Cv con trazione integrale elettrica e batteria da 82 kWh. Utilizzare su strada, e in off-road, il nuovo C-suv di Audi aumenta infatti il valore potenziale della mobilità, rendendo sostenibili gli spostamenti quotidiani per il lavoro e la famiglia, e schiudendo incredibili possibilità nelle vacanze.