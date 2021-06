Ferrari ottiene 3 stelle Fia Environmental Programme

La Ferrari ha ottenuto le tre stelle del Fia Environmental Accreditation Programme. Il programma ideato dalla Fédération Internationale de l'Automobile ha l'obiettivo di aiutare i protagonisti del motorsport e dell'automotive a valutare le misure implementate da ciascuna organizzazione in tema di sostenibilità ambientale attraverso un processo di certificazione indipendente.

Il Fia Environmental Accreditation Programme è basato sulle migliori pratiche esistenti in materia di sostenibilità ambientale, in primis la ISO 14001. Ferrari, cui è stata già riconosciuta questa certificazione sin dal 2001, rinnovata nel 2016 secondo i nuovi standards ISO 14001:2015, ha così potuto usufruire del previsto percorso preferenziale per ottenere il massimo livello, vale a dire le tre stelle. "È un riconoscimento importante per Ferrari. Il tema della sostenibilità ambientale è sempre più una priorità anche nelle corse automobilistiche. È un impegno che sentiamo forte come Scuderia, sia nelle attività quotidiane, come testimoniano i due progetti che abbiamo messo in atto in questa prima parte del 2021, sia a lungo termine. La Formula 1 ha raggiunto oggi un livello tecnologico elevatissimo in termini di efficienza della power unit e stiamo lavorando intensamente, insieme alla Fia, alla Formula 1 e agli altri costruttori automobilistici coinvolti nella definizione del quadro regolamentare per il futuro, tenendo ben presente l'obiettivo di trasferire le migliori soluzioni individuate in pista sulle vetture stradali, una componente fondamentale nel Dna di Ferrari" commenta Mattia Binotto, team principal della Scuderia Ferrari.