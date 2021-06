Vendita polizze auto fasulle, denunciata coppia a Jesi

Vendevano assicurazioni auto a prezzi stracciati con polizze fasulle che non permettevano alcuna copertura del veicolo. Con l'accusa di truffa in concorso una coppia, lui straniero, lei italiana, è stata denunciata all'autorità giudiziaria. La polizia locale di Jesi è risucita a risalire a loro grazie ad una paziente attività di accertamento e controllo. Numerosi, in questo ultimo mese, i casi di sequestri di veicoli per mancata copertura assicurativa, non solo riconducibili alla truffa: i vigili di Jesi hanno sequestrato 14 mezzi che saranno riconsegnati ai proprietari solo dopo l'esibizione di un valido certificato assicurativo di una durata di almeno 6 mesi, fermo restando la sanzione prevista dal Codice della strada. Sempre a giugno sono stati sanzionati 25 automobilisti trovati alla guida di veicoli sprovvisti della prevista revisione.