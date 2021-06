Ford Telematics Essentials, ecco come ottimizzare le flotte

Ford estende 'FordLiive', il sistema integrato e connesso per l'ottimizzazione dell'operatività dei veicoli commerciali, ai clienti europei che utilizzano flotte, attraverso il lancio di Ford Telematics Essentials, un nuovo strumento per la gestione delle flotte progettato per aumentare la produttività dei veicoli commerciali connessi.

Disponibile attraverso Ford Pro, il nuovo business di distribuzione e assistenza ai veicoli su scala globale pensato per i clienti di veicoli commerciali, FordLiive costituisce un pilastro fondamentale del rapporto 'always-on' tra l'azienda e i clienti: Ford è sempre in ascolto per aiutarli a utilizzare al meglio le loro flotte.

Ford Telematics Essentials potenzia il sistema FordLiive per i gestori di flotte, inviando avvisi per la manutenzione in base ai dati ricevuti in tempo reale relativi allo stato del veicolo.

Gli avvisi consentono alle aziende di portare al massimo i tempi di operatività, riducendo il numero dei fermi e accorciando i tempi di assistenza e riparazione.

Per sfruttare al meglio i dati sulla flotta inviati dai veicoli connessi, FordLiive provvede, inoltre, mediante soluzioni di diagnostica predittiva, a mettere in comunicazione le aziende con il supporto tecnico offerto dalla rete dei Transit Center al fine di ottimizzare la produttività di ogni singolo veicolo.

Disponibile per le flotte in Francia, Germania, Spagna e Regno Unito, in Italia nei Transit Centre dal terzo trimestre di quest'anno, Ford Telematics Essentials consente di aumentare la produttività attraverso un'intuitiva interfaccia web che mostra i dettagli essenziali e gli avvisi di manutenzione insieme allo stato corrente dei singoli veicoli per aiutare i gestori a migliorare l'efficacia della programmazione e ottimizzare l'utilizzo dei veicoli.

Ford Telematics Essentials è uno strumento studiato appositamente per monitorare e gestire lo stato dei veicoli di una flotta, comunicando agli operatori gli avvisi per una manutenzione predittiva, basati sull'utilizzo effettivo generati da FordLiive in un formato grafico dettagliato e semplice da interpretare. Una volta abilitato il modem integrato FordPass Connect, il veicolo invia automaticamente i dati in tempo reale; dalla metà del 2019 questa funzione è di serie sulla gamma di veicoli commerciali Ford, che comprende Transit, Transit Custom e Ranger.

I fleet manager possono visualizzare un riepilogo dell'intera flotta e ottenere le informazioni chiave su ogni singolo veicolo. Una panoramica mostra quanti veicoli di ogni modello sono attualmente attivi nella flotta del cliente e lo stato di connettività di ciascuno. Sono, inoltre, presenti altre schermate che mostrano chilometraggio, livello dell'olio e ore di attività del motore dei singoli veicoli, per consentire agli operatori di pianificare in anticipo la manutenzione, eliminando così i costi e i tempi di fermo imprevisti dovuti a guasti e riparazioni evitabili.