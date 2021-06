AMG-Mercedes Benz Classe C, si vende l'auto di Hakkinen

Nella storia del campionato Deutsche Tourenwagen Masters, più noto come DTM, e riservato ad auto da turismo che mantengono la silhouette del modello originale ma che sono veri bolidi da pista, l'AMG-Mercedes Benz Classe C guidata nel 2005 dal due volte campione del mondo di Formula 1 Mika Hakkinen è certamente una delle più spettacolari e quindi preziose.

Lo è non solo per la tecnica raffinata ma anche - e soprattutto - per il valore storico perché, dopo il ritiro dal team McLaren-Mercedes F1 dal massimo campionato alla fine del 2001, Hakkinen decise di tornare alle competizioni come pilota ufficiale della Mercedes-Benz nel DTM. "Ho capito subito che non ero pronto per il ritiro definitivo - disse allora il pilota - ed ho trovato al momento giusto l'offerta della Mercedes-Benz per provare una vettura DTM. La AMG-Mercedes Classe C è un'ottima macchina e con essa voglio essere competitivo al più presto".

Con questa auto, contraddistinta dal numero di telaio S 05-012 il due volte Campione del Mondo vinse nella stagione di esordio la prova del DTM sul classico circuito di Spa-Francorchamps in Belgio, arrivò terzo nella gara al Lausitzring e concluse quella stagione al quinto posto assoluto.

Ora il suo 'bolide' ufficiale, un esempio di alta (e costosa) tecnologia applicata alle berline del Deutsche Tourenwagen Masters, va in vendita, passando dallo specialista britannico Taylor & Crawley. Inutile cercare il prezzo, perché questa organizzazione lo comunica solo 'ad personam' valutando evidentemente la serietà della richiesta. Esperti del settore indicano però che potrebbe trattarsi di una somma a sette cifre, quindi superiore al un milione di sterline.

Costruita su un telaio spaceframe multitubolare irrigidito dal tetto in acciaio e dai pannelli laterali, questa auto utilizza invece porte, cofano, parafanghi e pannelli di coda in materiali compositi ultraleggeri. Come tutte le altre vetture costruite sulle specifiche del DTM, anche questa Mercedes del 2005 si distingue per la presenza di sofisticati ausili aerodinamici, come il grande spoiler anteriore, i deflettori laterali e il diffusore posteriore naturalmente coadiuvati dal profilo alare posteriore a doppio profilo.

Sotto al cofano è ancora pronto a 'ruggire' un motore V8 AMG-Mercedes DTM da 4 litri con 4 valvole per cilindro che produce 475 Cv a 7.500 giri nonostante i limitatori di aspirazione regolamentari. La trasmissione si avvale di un cambio sequenziale a sei velocità, frizione a tre dischi, albero cardanico in fibra di carbonio e differenziale a slittamento limitato La sospensione è a doppio braccio oscillante con molle elicoidali e ammortizzatori solo completate da pushrod anteriori e posteriori. Le ruote da 18 pollici - che ospitano freni in carbonio senza ABS - sono larghe 11 pollici all'avantreno e 12 nella parte posteriore. in totale sono state quattro le vetture AMG Mercedes-Benz Classe C hanno corso nel Campionato DTM 2005 e hanno vinto otto delle undici gare di qualificazione per aggiudicarsi il Campionato Costruttori, il Campionato Piloti e il Campionato Team.

Dopo la sua carriera agonistica, la RS 05-012 è rimasta presso il Mercedes-Benz Motorsport Department fino al 2014, quando è stata venduta al proprietario di un team di corse che l'ha conservata presso la sede di quello che è uno dei più importanti specialisti racing nel Regno Unito.