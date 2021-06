A Pisa stop auto la sera sui lungarni in centro

Dall'1 luglio scatta la zona a traffico limitato sui lungarni del centro di Pisa che resterà in vigore ogni giorno fino al 30 settembre, dalle 20.30 fino alle 5 del mattino dopo. Lo ha reso noto il Comune precisando che la "nuova ordinanza modifica la precedente che, in via sperimentale, prevede fino a domani l'attivazione della Ztl dalle 19.30 alle 24, orario giustificato dalla normativa di limitazione agli spostamenti privati dettata dall'emergenza pandemica e venuta meno a seguito del passaggio della Toscana in zona bianca".

"Per l'estate - spiega il sindaco, Michele Conti - abbiamo modificato gli orari della Ztl alla luce delle novità emerse a livello nazionale e regionale sulle misure di contenimento del Covid-19. Preso atto delle richieste emerse dalle associazioni e dagli esercenti, abbiamo ritenuto giusto limitare il traffico dalle 20.30 alle 5 per contemperare le esigenze del tessuto produttivo e commerciale del centro in una fase difficile come quella della ripartenza che stiamo vivendo, con quelle dei cittadini e turisti che vogliono frequentare a piedi la città nelle ore serali e notturne". L'accesso ai lungarni rimane comunque consentito ai possessori di permessi in deroga.