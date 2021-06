The Reb Concours, riflettori puntati su Alfa di ieri ed oggi

Ben 70 vetture d'epoca prodotte fra i primi del '900 e il 1970, premiate da una giuria composta da personalità di spicco del mondo della cultura, moda, spettacolo, politica, informazione e imprenditoria con i riflettori puntati sulle mitiche Alfa Romeo 8C 2900 B del 1938 e 33 Stradale Prototipo del 1967.

Alla seconda edizione del "Roma Eternal Beauties - The Reb Concours", un concorso d'eleganza riservato a 70 auto storiche prodotte fra i primi del '900 e il 1970, l'Ente Heritage di Stellantis ha esposto, fuori concorso, due esemplari tra i più ricercati della collezione storica Alfa Romeo: la 8C 2900 B Speciale Tipo Le Mans del 1938 e la 33 Stradale Prototipo del 1967, "damigelle d'onore" della manifestazione e solitamente esposte nel Museo Storico Alfa Romeo di Arese.

Due rarità per veri estimatori, basti pensare che la 8C è proprio l'esemplare che partecipò alla 24 ore di Le Mans del 1938, distaccando di gran lunga gli avversari e sfiorando la vittoria, per arrendersi solo a un guasto meccanico; ugualmente straordinaria la 33 Stradale Prototipo, prodotta in una ristrettissima serie di sole 18 unità con motore V8 da due litri e 230 CV, ricercatissima da prestigiosi carrozzieri come Bertone, Pininfarina e Italdesign che ne fecero la base per futuribili concept car.

Accanto alle testimonianze della sua storia, il Brand Alfa Romeo ha voluto esporre anche la sua ultima nata: Giulia GTAm, la supercar più performante mai prodotta dalla casa del Biscione. Un esordio assoluto in Italia centrale per questo modello prodotto in soli 500 esemplari numerati, equipaggiati con una versione potenziata del motore 2.9 V6 Bi-Turbo da 540 CV, la cui potenza specifica di 187CV/litro è best in class.

Giulia GTAm si ispira alla Giulia GTA del 1965, uno dei modelli più vincenti dei 111 anni di storia di Alfa Romeo.

Le Alfa Romeo esposte fuori concorso hanno ricevuto il plauso di molti giurati e ospiti presenti: un'Alfa Romeo 6C 1750 Sport del 1929, iscritta da un privato, ha vinto il The Gentlemen Drivers Award consegnato dall'ex campione di rugby Andrea Lo Cicero.