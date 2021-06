Chicago Auto Show apre al pubblico il prossimo 15 luglio

Nato nel 1901 il Chicago Auto Show (CAS) è il 'Salone' americano per antonomasia, quello dedicato al mercato e non ai modelli elitari (New York), a quelli sportivi ed esotici (Los Angeles) e all'industria (Detroit). Ed è dunque importante per il settore, comprese le Case europee che saranno presenti - per il Tricolore Alfa Romeo, Fiat, Lamborghini e Maserati - che l'edizione 2021, quella che festeggia il 120mo anniversario, torni in tutta la sua coreografica fisicità.

L'appuntamento per il pubblico e gli addetti ai lavori è per il prossimo 15 luglio, nell'enorme complesso espositivo del McCormick Place, con alcune limitazioni legate alla pandemia (come l'acquisto dei biglietti solo on-line) ma 100% in presenza, con l'attesa per il ritorno dei grandi stand espositivi e di molte attrazioni per il pubblico.

Il Chicago Auto Show, fin dalle edizioni del 1901 e del 1902, ha sempre puntato sulla coesistenza delle novità di prodotto e la spettacolarità delle presentazioni, come ricordano gli anni del CAS che pubblicano le sfuocate immagini di un banco a rulli - davvero avveniristico per l'epoca - su cui nei primi due Saloni il pubblico poteva vedere in moto, scoppiettanti e fumanti, le vetture del tempo sfidarsi in una gara di percorrenza 'da fermo'.

Per il 2021 gli stesso organizzatori - la Chicago Automobile Trade Association (CATA), che gestisce l'evento dal 1935 - promettono una sfida altrettanto 'infuocata' seppure in assenza di banchi a rulli. E' quella tra i grandi protagonisti del mercato Usa, Ford e Jeep, che proprio a Chicago porteranno le loro ultime novità, con la famiglia dei nuovi suv Bronco a sfidare i celebri off-road di Stellantis. Tra le sorprese dell'ultimo momento ci potrebbe essere la presentazione, proprio al CAS, della edizione 2022 della Jeep Compass versione Usa, diversa da quella prodotta in Italia a Melfi.

L'apertura del Salone di Chicago è prevista alle 9 del mattino del 15 luglio con chiusura alle 20 del 19. Gli espositori 46.500 metri quadri al coperto più 14.000 in aree esterne, comprese quelle per i test e le attività speciali. Tra queste, si legge nella nota degli organizzatori, molto apprezzate il Camp Jeep, il Ram Truck Test Track e il Subaru 'pet adoption event' per favorire l'adozione degli amici a quattro zampe abbandonati.