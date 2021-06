Prenotazioni per posti auto durante fioritura Castelluccio

(ANSA) - NORCIA (PERUGIA), 25 GIU - Prenotazioni aperte per avere un posto auto a ridosso di Castelluccio di Norcia dove è imminente la fioritura. È infatti a disposizione la piattaforma parchiaperti.it che consente di riservare gratuitamente il proprio biglietto d'accesso ai parcheggi individuati sui Piani. Ogni anno, tra maggio e luglio, sono circa 40 mila i turisti che raggiungono il piccolo borgo nel Parco nazionale dei Monti Sibillini, per ammirare uno tra gli eventi naturali più spettacolari al mondo. Generando un traffico di veicoli sovradimensionato rispetto alle vie di accesso, che portano alla piana. Da quest'anno il flusso sarà invece regolato attraverso la prenotazione. Nei fine settimana del 3 e 4 e 10 e 11 luglio il servizio è attivo in via sperimentale. In queste giornate, in cui si prevede maggior affluenza, è possibile raggiungere i Piani solo prenotandosi attraverso la piattaforma di parchi aperti e utilizzare i parcheggi individuati nel territorio del comune di Norcia. Da qui si può usufruire del servizio navetta (a pagamento) attivato dalla Regione Umbria. In queste date c'è divieto di transito e sosta sia nella Piana sia lungo tutte le arterie che vi affluiscono dai versanti umbro-marchigiani. Dal lunedì al venerdì, l'accesso alla Piana di Castelluccio è libero, anche dal versante marchigiano, senza possibilità di sosta per tutti gli autoveicoli, sia auto sia camper. Per residenti, esercenti di attività economiche locali, ospiti di attività ricettive, persone con disabilità, bici, moto e pullman turistici, l'accesso alla Piana e all'abitato di Castelluccio, è libero da tutti i versanti e per tutti i giorni della settimana.

(ANSA).