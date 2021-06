Motor Bella il 21-22 settembre in attesa Salone Detroit 2022

La Detroit Auto Dealers Association (DADA) che è lo storico organizzatore del North American International Auto Show (NAIAS) conferma, in attesa di annunciare il ritorno del Salone nel 2022, lo svolgimento nei prossimi 21 e 22 settembre dell'evento Motor Bella M1 Concourse che si svolgerà a Pontiac, a 25 miglia da Detroit.

Sponsor principale di questa manifestazione sarà il Michigan Economic Development Corporation (MEDC) che supporterà la sezione denominata AutoMobili-D Technology Showcase e che sarà centrata su una dozzina di mostre dedicate alle nuove tecnologie.

AutoMobili-D, si legge nella nota degli organizzatori, sarà allestito in un padiglione di 2.300 metri quadri durante i Press and Industry Days di Motor Bella il 21 e 22 settembre. In particolare mercoledì 22 settembre, MEDC condurrà un panel sulla mobilità presso l'M1 Event Center.

La Michigan Economic Development Corporation (MEDC) è il braccio di marketing dello Stato e il principale sostenitore dello sviluppo del business, della consapevolezza del lavoro e dello sviluppo della comunità con l'obiettivo di far crescere l'economia del Michigan. In collaborazione con il MEDC e altre agenzie statali, l'Office of Future Mobility and Electrification sta lavorando con il governo statale, il mondo accademico e l'industria privata per migliorare l'ecosistema della mobilità del Michigan e assistere nello sviluppo di tecnologie emergenti, politiche di elettrificazione e crescita delle attività correlate.

"La partnership di lunga data di DADA con MEDC - ha affermato Doug North, presidente di Motor Bella - permetterà ai nostri eventi di mostrare le ultime tecnologie di mobilità, molte delle quali mai viste prima". L'associazione DADA sta contemporaneamente lavorando a piani per riportare in vita il NAIAS nell'autunno del 2022. Secondo quanto riportato dal Detroit News la normale effettuazione del Salone dell'auto genera circa 400 milioni di dollari di attività economica indotta nella città del Michigan.