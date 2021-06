Ford, test estremi per i prototipi E-Transit elettrico

Test estremi per simulare una vita intera di intenso utilizzo. Questa è la sfida alla quale è stato sottoposto prima del lancio (previsto per inizio 2022) il nuovo Ford E-Transit, la versione al 100% elettrica del veicolo commerciale più venduto al mondo.

Un nuovo video pubblicato da Ford mostra le prove di durata e resistenza in condizioni climatiche estreme superate dai prototipi dell'E-Transit nelle versioni van e chassis cab, presso i centri specializzati Ford in Europa e negli Stati Uniti.

Nel corso dei test, l'E-Transit ha affrontato le condizioni dei rigidi inverni dello stato americano del Michigan, ha sopportato simulazioni di caldo, freddo e altitudine portate a livelli estremi nel Ford's Environmental Test Chamber di Colonia, in Germania, e ha superato le buche e le superfici accidentate del circuito di prova di Lommel, in Belgio.

L'E-Transit è stato sottoposto a una dura serie di test per garantire una durata pari a quella dei modelli con motore diesel. Il trattamento riservato al veicolo ha effetti paragonabili a quelli prodotti da oltre 240.000 chilometri (un decennio di duro lavoro) percorsi dai clienti che affrontano le situazioni più impegnative.

Il Ford's Environmental Test Chamber, ad esempio, è in grado di ricreare condizioni climatiche che vanno da quelle del Sahara a quelle della Siberia. I tecnici hanno perfezionato il sistema di propulsione elettrico e l'abitacolo per ottimizzarne prestazioni ed efficienza mantenendo l'E-Transit sopra i 40 °C per due settimane, accendendo 28 riflettori con lampade da 4.000 watt. La batteria dell'E-Transit è dotata di una tecnologia di raffreddamento a liquido per garantire prestazioni ottimali anche in condizioni meteorologiche estreme.

Il veicolo ha, inoltre, dovuto dimostrare di poter funzionare a -35 °C e a pieno carico riuscendo a inerpicarsi fino a 2.500 metri, un'altitudine pari a quella della strada alpina del Grossglockner, una delle strade asfaltate più alte di tutta Europa.

La durata della batteria dell'E-Transit, il motore elettrico e le sospensioni posteriori sono stati collaudati guidando ripetutamente il nuovo modello attraverso fango, pozze ricche di sali e spruzzatori di acqua salata per simulare guadi e strade nel periodo invernale. L'affidabilità del motore elettrico è stata dimostrata lasciandolo in funzione continuativamente per 125 giorni.