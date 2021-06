AMG Performance Day, tappa a Vallelunga con oltre 160 fan

Oltre 160 fan del marchio AMG Mercedes si sono dati appuntamento all'autodromo di Vallelunga per il primo AMG Performance Day dopo una lunga pausa dovuta all'emergenza Covid. E' uno degli appuntamenti di riferimento per la grande community di Mercedes-AMG, che offre a tutti i possessori di una delle Stelle ad alte prestazioni della Casa di Affalterbach, l'opportunità di testare in pista la propria vettura, sotto lo sguardo vigile degli istruttori AMG capitanati da Massimo Arduini e Gustavo Sandrucci.

Durante l'AMG Performance Day, i clienti hanno avuto anche l'occasione di affinare la propria tecnica di guida attraverso esercizi di handling sotto l'attenta regia degli istruttori dell'AMG Driving Academy. Un programma particolare è stato poi dedicato nella guida in off road con i suv AMG. Il fine ultimo naturalmente è quello di rendere gli appassionati del marchio AMG, e tutti gli amanti della guida sportiva in generale, più consapevoli al volante della propria vettura, in grado di affrontare in piena sicurezza ogni situazione di marcia e migliorare il proprio stile di guida nella vita quotidiana e anche nelle situazioni di emergenza.

Inoltre, gli ospiti hanno potuto provare tutte le ultime novità della casa di Affalterbach: dalle compatte, equipaggiate con il quattro cilindri due litri più potente al mondo tra le vetture di serie, alle performance elettrificate dei propulsori 53 AMG Mild Hybrid, fino ad arrivare alla famiglia GT al gran completo.

Il Performance Day rientra in una delle tante attività del mondo Mercedes AMG. Prima tra tutte l'AMG Driving Academy, i corsi di guida sportiva che uniscono la passione per il Marchio con una maggiore consapevolezza alla guida. I corsi sono di tre livelli: il Performance Training, l'Advanced Training e il Winter Sporting. Nel 2021 sono previsti nove appuntamenti che vedranno protagonisti diversi autodromi italiani. Dopo le tappe a Magione, Imola e Vallelunga sono in programma gli appuntamenti di Voghera, Modena e Livigno.

Infine, Mercedes riserva ai propri clienti anche la possibilità di partecipare ai Performance Tour, in collaborazione con gli AMG Performance Center sul territorio ed i Gran Tour, affascinanti itinerari lungo le strade più belle d'Italia e d'Europa: un mix fra natura, cultura, enogastronomia ed alte prestazioni.