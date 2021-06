Un chilometro contromano sulla A5, multato autista di un Tir

Un mezzo pesante, adibito al trasporto di merci, ha percorso circa un chilometro in contromano sull'autostrada A5 Torino-Aosta-Monte Bianco, in prossimità del casello di Aosta est. E' avvenuto nel pomeriggio di mercoledì 23 giugno. Secondo quanto riferito dalla Questura, l'autista, diretto verso la Francia, nei pressi della biforcazione autostradale tra il centro città ed il traforo ha sbagliato uscita e, resosi conto dell'errore ha effettuato dapprima una retromarcia, poi un'inversione a "U" ed infine ha percorso circa un chilometro in contromano: Infine, con una "ulteriore pericolosissima manovra" ha ripreso il corretto senso di marcia e la giusta direzione. "Solo la prontezza degli altri utenti della strada in transito in quel momento - sottolinea la polizia - ha scongiurato tragiche conseguenze". Il mezzo è stato intercettato e bloccato dalla polizia stradale. Nei confronti del conducente è scattata una sanzione amministrativa (da 2046 a 8186 euro) oltre al ritiro della patente di guida ed al fermo amministrativo del mezzo per tre mesi.