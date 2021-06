Auto di lusso e viaggi ma aveva reddito cittadinanza

Era un ex imprenditore nel settore della produzione dei mangimi per animali, possedeva auto di valore e si concedeva numerosi viaggi ma ufficialmente non possedeva nulla tanto da richiedere e ottenere il reddito di cittadinanza.

L'assegno dallo Stato lo ha percepito a partire dal maggio del 2019 sino ad oggi, anche se ora è indagato per il reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche.

La Guardia di Finanza di Parma ha inoltre eseguito un decreto di sequestro preventivo, emesso dal Tribunale di Parma per una somma di 14.700 euro.

Sin dai primi accertamenti, svolti dalle fiamme gialle e coordinati dalla dottoressa Paola Dal Monte della Procura della Repubblica di Parma, è emerso l'alto tenore di vita dell'indagato. In particolare è emerso come l'indagato, nel periodo di percezione del reddito di cittadinanza, avesse fruito costantemente di autovetture di pregio che provvedeva a prendere a noleggio con contratti intestati alle figlie non conviventi.

In tal modo, le autovetture non risultavano a lui direttamente riconducibili in quanto non censite a suo nome presso il pubblico registro automobilistico.

La Guardia di finanza ha stimato che nel periodo in questione l'uomo avrebbe avuto la disponibilità di somme di denaro pari ad oltre 200mila euro, a fronte di 14mila euro percepiti col reddito di cittadinanza. Gli elementi indiziari acquisiti all'esito degli approfondimenti investigativi, vagliati dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Parma, Luca Agostini, hanno portato a rilevare come l'indagato non si sia limitato a percepire indebitamente il reddito di cittadinanza, ma abbia architettato una fitta rete di inganni con l'obiettivo di ottenere il sussidio. A seguito delle comunicazioni del caso da parte della Guardia di Finanza, l'Inps di Parma ha provveduto alla revoca, con effetto retroattivo, del reddito di cittadinanza.