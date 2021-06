A Sabine Schmitz il premio 'Woman of Worth Award' 2021

(ANSA) - ROMA, 24 GIU - Va a Sabine Schmitz, l'indimenticabile regina del Nürburgring scomparsa lo scorso marzo, il Woman of Worth Award. Il premio, istituito dal WWCOTY, viene assegnato ogni anno alla donna che si è maggiormente distinta nel motorsport o nell'industria dell'auto per i diritti femminili.

Professionista tedesca e personaggio televisivo, Sabine ha lavorato per BMW e Porsche ed è diventata nota per essere un'esperta del circuito del Nürburgring, vincendo due vittorie in gare di resistenza nel corso della sua carriera di pilota.

Sabine è diventata un'icona di culto dopo la sua apparizione nella trasmissione televisiva Top Gear della BBC, con diversi ruoli accanto ai presentatori del programma.

Il presidente esecutivo di Women's World Car of the Year, Marta Garcia, ha ricordato che il 'Woman of Worth Award' "è l'unico premio al mondo in cui le donne che sono nell'industria o che sono nel motorsport sono riconosciute da una giuria di donne".

La seconda classificata è Loujain Al Hathloul, attivista per i diritti delle donne dell'Arabia Saudita. È stata arrestata nel 2014 e detenuta per aver tentato di entrare in Arabia Saudita guidando un'auto dagli Emirati Arabi Uniti. Nel dicembre 2020 un tribunale l'ha condannata per aver "promosso i diritti delle donne". Loujain è stata autorizzata a lasciare il carcere il 10 febbraio 2021, ma non le sarà permesso di lasciare il paese per i prossimi cinque anni. (ANSA).