Un mese di chiusura per la statale 460 del Gran Paradiso a causa dei lavori per il nuovo asfalto.

Anas ha comunicato che il tratto tra Leini e Lombardore, dal chilometro 6+700 al chilometro 9, rimarrà chiuso in entrambe le direzioni di marcia da lunedì 28 giugno fino a venerdì 30 luglio. Il traffico, per realizzare i lavori in sicurezza, verrà deviato sulle provinciali 267 e 39 di Lombardore con tempi di percorrenza più lunghi, secondo le stime, di circa dieci minuti