Peugeot 3008, stile distintivo e la tecnologia che serve

"Bestseller del marchio, Peugeot 3008 si è rinnovato alla fine dello scorso anno introducente una serie di interessanti novità, a partire dalle motorizzazioni ibride. Il restyling dalla forte personalità è uno degli elementi sicuramente più distintivi, come l'estetica che è fondamentale per il mercato italiano". È quindi sicuramente lo stile audace e caratterizzante, la peculiarità principale del nuovo Peugeot 3008, come sottolinea all'ANSA il responsabile comunicazione per il brand Peugeot in Italia, Giulio Marc D'Alberton.

"Il rinnovamento non riguarda solo la parte esterna ma anche l'abitacolo con l'adozione di un quadro strumenti da 10” e che costituisce il Peugeot i-Cockpit che consente una vera e propria evoluzione della posta di guida - ha precisato D'Alberton - . Peugeot ha inventato questo nuovo approccio alla guida nel 2012 sulla nuova 208 e nel corso degli anni sono stati oltre 6 milioni i clienti nel mondo che l’hanno scelto. Si tratta di una innovazione davvero particolare, unica nel segmento automobilistico, ed è costituita da un volante di dimensioni ridotte rispetto a vettura tradizionale, una strumentazione al di sotto della corona del volante ed un grande touchscreen centrale per gestire le principali funzioni dell’auto attraverso una serie di pulsanti che permettono di richiamare le funzioni principali dell’auto".

Tutto questo si traduce in un maggiore controllo della vettura, un'interazione più diretta e immediata ed una sicurezza a bordo sicuramente migliorata.

Uno dei punti di forza del suv è sicuramente la possibilità di disporre di una gamma ibrida: "È la nostra filosofia del 'power of choice' che consente ai clienti di scegliere la vettura che preferiscono per estetica e design, abbinandola alla motorizzazione adatta alle proprie esigenze: benzina, diesel, ibrida o elettrica. In questo modo - conclude D'Alberton - il cliente non deve scendere a compromessi in termini di stile, di personalità, di comfort e tecnologia ma anche di piacere di guida e abitabilità interna quando va a scegliere un’alimentazione piuttosto che un’altra. Il fulcro di tutto sta nella libertà di potersi orientare verso l’alimentazione ideale per i propri spostamenti".