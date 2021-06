Auto: costruttori Ue, no a cultura dei divieti su CO2

Sugli standard di emissioni di CO2 per auto e furgoni, l'Ue non deve "essere guidata dalla cultura del divieto". E' la posizione di Acea, l'associazione europea dei costruttori auto, in vista della revisione degli standard di CO2 per auto e furgoni il mese prossimo. La bozza potrebbe anche prevedere una data, oltre il 2030, per la fine delle vendite di auto a benzina o diesel nell' Ue.

La transizione verde "non deve limitare la nostra mobilità", ha osservato il presidente di Acea Oliver Zipse in una nota in cui mette in guardia contro il rischio che la "nuova Europa verde" sia "guidata da una cultura di divieti e restrizioni" invece che "dall'innovazione e dalla competitività". "Nelle giuste condizioni siamo aperti a obiettivi di riduzione di CO2 più elevati nel 2030", ha detto Zipse, ma questo dipende "dall'avere abbastanza punti di ricarica e stazioni di idrogeno in tutta l'Ue".