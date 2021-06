Mercedes Benz partner del Phi Beach con gamma elettrica EQ

Mercedes-Benz inaugura la stagione estiva del Phi Beach, uno dei beach club più ricercati della Costa Smeralda. Una partnership basata su valori condivisi che, fino al 5 settembre, assicurerà un luxury hub per numerose attività legate principalmente a Mercedes-EQ, il marchio full electric della Stella.

Protagoniste dell'estate del Phi Beach saranno, infatti, le nuove EQC ed EQA, ma soprattutto la EQS, la nuova ammiraglia 100% elettrica che fissa un nuovo punto di riferimento nel segmento lusso, attesa proprio qui per la sua première italiana.

Per tutta la stagione estiva, il Phi Beach, l'esclusivo Open Air Club di Baja Sardinia, ospiterà il luxury hub firmato Mercedes-EQ. L'occasione per vivere il marchio full electric della Stella in un contesto unico nel suo genere, in grado di comunicare al tempo stesso lusso raffinato e profonda armonia con l'ambiente che lo circonda.

"La partnership con il Phi Beach nasce dall'intenzione di posizionare i nostri marchi in contesti esclusivi che riescano ad enfatizzare la percezione stessa del brand, ben oltre il concetto di premium, riportandolo alla sua naturale dimensione di appartenenza: il lusso. Un modern luxury elegante e mai ostentato, che vive attraverso valori nuovi come l'attenzione all'ambiente e la sostenibilità", ha dichiarato Mirco Scarchilli, Responsabile Marketing Communication Experience di Mercedes-Benz Italia.

Ambasciatrice della Stella al Phi Beach, sarà la gamma Mercedes-EQ, con diversi appuntamenti tra mare, sole ed indimenticabili serate la cui colonna sonora sarà affidata ai Dj set dei migliori artisti sul panorama mondiale. A rendere ancora più elettrizzanti le giornate al Phi Beach, la possibilità di test drive a zero emissioni bordo delle Stelle full electric di Mercedes-EQ, per ammirare in totale silenzio e armonia con la natura le bellezze del litorale della Sardegna.