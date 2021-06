'Wetaxi' lancia servizio "Sicilia Taxi Connect"

Wetaxi, startup nata all'interno del politecnico di Torino da un gruppo di 5 professionisti, arriva in Sicilia in collaborazione con Social Taxi Società Cooperativa di Catania, Cooperativa Radio Taxi Palermo e Radio Taxi Jolli Società Cooperativa di Messina. La piattaforma, che permette di prenotare il taxi tramite smartphone, assicurando trasparenza con la tariffa massima garantita, lancia anche 'Sicilia Taxi Connect', il primo servizio unico taxi regionale, aperto a tutti i tassisti dell'Isola, senza vincoli contrattuali o di esclusiva. L'inizitiva è stata presentata, in mattinata, a palazzo d'Orleans, sede della presidenza della Regione Siciliana, dall'assessore regionale ai trasporti Marco Falcone, dall'amministratore e fondatore di Wetaxi Massimiliano Curto, dai rappresentanti delle coop siciliane che hanno aderito all'idea innovativa. Da oggi i taxi di Social Taxi Società Cooperativa di Catania, Cooperativa Radio Taxi Palermo e Radio Taxi Jolli Società Cooperativa di Messina abbracceranno la tecnologia di Wetaxi e permetteranno a turisti e cittadini la possibilità di prenotare nell'app di Wetaxi il proprio taxi visualizzando in anticipo quanto si spenderà. Con Wetaxi passeggeri possono pagare con carta di credito, PayPal, Satispay e portafoglio ricaricabile in app o direttamente a bordo taxi; in caso di corse aziendali, possono gestire le ricevute via mail o comodamente in app e ricevere a fine mese fattura elettronica.

"Inoltre, con l'obiettivo di supportare la ripartenza del settore taxi - ha spiegato Curto, il quale ha ricordato che oggi la startup compie 4 anni - Wetaxi lancia Sicilia Taxi Connect, il primo servizio unico taxi regionale: grazie alle cooperative siciliane partner di Wetaxi, tutti i tassisti della regione potranno infatti aderire all'iniziativa".