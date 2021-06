Virtuo e Mercedes, ora le 'Stelle' si noleggiano con una App

Dopo Francia, Spagna e Gran Bretagna, Virtuo - il primo servizio di autonoleggio premium 100% digitale e quindi gestibile senza documenti cartacei e senza code agli sportelli - debutta anche in Italia, nel segmento del 'breve termine' e con una presenza iniziale a Milano.

Il piano di espansione nel nostro Paese prevede l'attivazione del servizio a Genova, Bologna, Firenze, Roma e Napoli. Forte della partnership con Mercedes-Benz Italia - che ha fornito una flotta interamente composta di vetture della Stella - Virtuo renderà disponibile entro le prossime settimane un'offerta di circa 100 unità tra GLA e Classe A riservate a Milano.

"Siamo felici di inaugurare oggi insieme a Virtuo una nuova dimensione del noleggio a breve termine - ha dichiarato durante un evento a Milano Christian Catini, responsabile flotte di Mercedes-Benz Italia - il nostro partner è un'azienda giovane, ma già affermata in diverse città europee, che è stata in grado di coniugare un'esperienza premium, offerta anche attraverso una flotta interamente composta dall'ultima generazione di automobili della Stella, con un servizio completamente digitalizzato e all'avanguardia".

La digitalizzazione rappresenta uno dei principali driver della strategia di mobilità del Gruppo Daimler che, a livello internazionale, già da diversi anni guarda con grande attenzione al mondo delle startup. L'incontro tra Mercedes-Benz Italia e Virtuo nasce dalla comune esigenza di offrire servizi premium, innovativi e in grado di creare esperienze senza soluzione di continuità tra digitale e fisico.

Rispetto agli altri player tradizionali Virtuo fa entrare il cliente nel mondo dei vantaggi e della semplicità del digitale, come avviene nel caso del carsharing. Tutta la procedura di registrazione e di noleggio dell'auto avviene tramite una App - disponibile per IOS e Android - e bastano pochi click è possibile effettuare la prenotazione, pagare il noleggio, ritirare l'auto segnalando eventuali danni pregressi, avviare il motore tramite chiave digitale e iniziare il viaggio. Tutto questo avviene senza le code e le complessità di una tradizionale agenzia di noleggio e le Mercedes GLA o Classe A sono rese disponibili ai clienti attraverso stazioni di ritiro 'diretto' in città e, a breve, anche negli aeroporti. Questo è possibile con lo smartphone ad ogni ora del giorno e della notte, senza limiti di orario e, soprattutto, senza dover avere contatti con il personale.

Virtuo garantisce un servizio di customer service attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, a cui potersi rivolgere gratuitamente per tutte le necessità legate al noleggio. E per chi desidera avvalersi di una ulteriore comodità èprevisto anche Virtuo Delivered, l'innovativo servizio di car delivery, grazie al quale è possibile ricevere e consegnare l'auto prenotata presso il proprio domicilio.

Karim Kaddoura, cofondatore di Virtuo, ha 'annunciato l'arrivo di Virtuo in Italia - e in particolare nelle tre location milanesi di Porta Venezia (via Giovanni Morelli, 1), della Stazione Centrale (via Vittor Pisani,19) e di Piazza Lodi (via Giovanni Balilla Magistri presso il parcheggio del Centro Commerciale Piazza Lodi) Kaddoura si è rallegrato del fatto di "poter offrire ai milanesi e ai turisti che speriamo tornino numerosi in città, la possibilità di utilizzare un nuovo servizio di mobilità. Milano è una città moderna, innovativa, giovane, attenta e sensibile alle nuove soluzioni legate alla mobilità e non potevamo che partire da qui per il lancio del nostro servizio in Italia. Ci impegniamo quotidianamente - ha ribadito Kaddoura - nel creare una vera alternativa al possesso di un'auto nelle città. Il nostro servizio di auto on-demand permette di avere un'auto a disposizione solo quando se ne ha effettivo bisogno ed è pensato per fughe facili e veloci dalla città." Il noleggio delle Mercedes con Virtuo comprende per tutti i clienti un servizio di assistenza telefonica attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, a cui poter rivolgersi gratuitamente per tutte le necessità legate al noleggio. E per chi desidera avvalersi di una ulteriore comodità, è previsto anche Virtuo Delivered, l'innovativo servizio grazie al quale è possibile ricevere e consegnare l'auto prenotata presso il proprio domicilio. Per le informazioni e le tariffe è disponibile il sito https://www.govirtuo.com/it/ Virtuo è nata in Francia nel 2016 ed è già attiva in numerose città europee come Parigi, Lione, Marsiglia, Madrid, Barcellona, Londra, Manchester ed Edimburgo. Rappresenta una novità assoluta nel mondo del car renting tradizionale capace di rendere l'esperienza di noleggiare un'auto innovativa, veloce, premium, senza contatto e completamente digitale.

Contestualmente all'arrivo in Italia, Virtuo ha annunciato l'ottenimento di un nuovo importante finanziamento da 80 milioni di euro composto da un round Serie C guidato da AXA Venture Partners con la partecipazione di Bpifrance attraverso i propri fondi Large Venture, Alpha Intelligence Capital e del family office italiano H14, e da una linea di finanziamento paneuropea concessa da Natixis e diversi membri di Banque Populaire et Caisse d'Epargne Group.