Sono 1.500 i distributori di metano attivi in Italia

Traguardo importante per la rete di distribuzione di metano nel nostro Paese, che ha toccato quota 1.500 punti. Lo rende noto Assogasmetano, associazione che rappresenta molte delle più importanti aziende che operano in Italia nell'erogazione del metano per i trasporti. Ai tradizionali distributori di metano gassoso (CNG) si affiancano sempre di più anche distributori di metano liquido (LNG), che sono un centinaio nel nostro Paese e sono fondamentali per i rifornimenti di metano ai mezzi pesanti. In crescita, poi, anche il numero di distributori dotati di self service.

"Il raggiungimento della quota di 1.500 distributori di metano attivi - sottolinea l'ing. Flavio Merigo, presidente di Assogasmetano - testimonia la grande importanza di questo carburante ecologico ed economico nel nostro Paese. Continua senza sosta l'azione di completamento della rete nazionale, che sta raggiungendo anche le zone storicamente meno servite.

Inoltre va sottolineato come il biometano occupi già una quota di circa il 20% di tutto il gas naturale per autotrazione attualmente distribuito, apportando ulteriori benefici positivi in termini di riduzione delle emissioni di gas climalteranti".