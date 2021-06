Rent Smart 24, noleggio firmato ParkinGo e RentalPlus

Rent Smart 24 è il nuovo noleggio auto nato dalla partnership tra il gruppo ParkinGO e RentalPlus.

Il progetto, tutto italiano, porta già nel nome il riferimento alla possibilità di prendere e riconsegnare il veicolo 24 ore su 24, 365 giorni l'anno, con il vantaggio di poter organizzare il proprio viaggio senza il limite di presa e riconsegna dell'auto.

Da ParkinGO e RentalPlus il nuovo autonoleggio prende in dote una rete di location in tutta Italia e nei principali aeroporti della Penisola. Ci sono gli aeroporti di Milano, Linate, Malpensa e Bergamo, quelli di Roma, Fiumicino e Ciampino, ma anche tante città turistiche come Venezia, Cagliari, Olbia, Bari e Brindisi. Della flotta fanno parte veicoli appena immatricolati, auto di categoria medio-alta dotate di tutti i principali optional. Nel parco auto di Rent Smart 24 ci sono poi anche alcuni modelli di lusso ideali per le occasioni speciali.

"Da diversi anni ParkinGO è diventato il punto di riferimento per oltre 2,7 milioni di clienti che ogni anno scelgono di affidarsi a noi per iniziare al meglio il loro viaggio - ha commentato Giuliano Rovelli, founder ParkinGO - e siamo entusiasti della collaborazione con RentalPlus. Un passo importante nel percorso che ci permette di definirci hub della mobilità a 360 gradi. Rispondiamo a tutte le esigenze di chi viaggia passando dal parcheggio, dallo spazio per i car sharing urbani, arrivando a GetMyCar, una startup di condivisione auto tra privati. Con Rent Smart 24 la nostra idea è quella di offrire un nuovo modo di intendere il noleggio auto. Questo è possibile solo modificando le fasi più critiche del noleggiare un'auto: aumentare la flessibilità oraria, ridurre il costo delle franchigie e in generale azzerando i costi nascosti". "Sono contento di iniziare questo progetto con Giuliano Rovelli e GetMyCar come partners - ha invece commentato Stefano Orlandini, General Manager di Rental Plus - dopo anni di amicizia e collaborazioni, siamo arrivati ad unire le forze al fine di poter dare un servizio di mobilità sempre più evoluto.

La nostra esperienza unita a quella di GetMyCar permetterà a RentSmart 24 di alzare l'asticella del customer service lavorando per i nostri clienti giorno e notte, nel vero senso della parola". (ANSA).