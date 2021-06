Auto: Faggioli su Norma da record al 50°Trofeo Vallecamonica

Il 50° Trofeo Vallecamonica ha segnato il rientro della gara organizzata dall'Automobile Club Brescia nel Campionato Italiano Velocità Montagna di cui è stato 3° round, con sfide appassionanti e coinvolgenti sugli 8,96 Km.

Tutta gara 2 live streaming ed in diretta su ACI Sport TV (228 Sky), dove è prevista la differita completa.

Doppia vittoria in entrambe le salite di gara per Simone Faggioli. il fiorentino di Best lap ad ogni passaggio ha firmato un record: 3'38"14, poi abbassato a 3'37"64 nella seconda salita che ha suggellato la vittoria in gara ed portato il comando della classifica tricolore, per il driver che mancava dalla gara camuna dal 2005, mai vinta da lui e con cui aveva dei conti in sospeso con la sorte avversa.

Ha duellato da vicino Christian Merli, il trentino della Vimotorsport ha fatto il massimo sulla Osella FA 30 EVO Zytek LRM ed in gara 1 il gap dalla vetta era di soli 89 centesimi di secondo, sebbene consapevole di dover faticare molto su un tracciato che avrebbe messo alla frusta auto e pneumatici. In gara 2 poi Merli si è difeso caparbiamente anche quando a poche curve dal traguardo un problema ad una sospensione lo ha costretto alla difesa.

Terzo sul podio un soddisfatto Diego Degasperi su Osella FA 30, il trentino vincitore dell'edizione 2018 ha agguantato un podio per nulla facile in una gara davvero combattuta.

Ai piedi del podio ha chiuso nella generale il ragusano Franco Caruso sempre più in "bolla" con la Norma M20 FC Zytek anch'essa del Team Faggioli, con cui ormai il feeling è pieno. Salito fino al 4° posto dopo il 6° in gara 1, l'altro siciliano Domenico Cubeda, il catanese che sulla Osella FA 30 Zytek voleva di più dal suo esordio in Vallecamonica, ma che ha dovuto pagare il debito della poca confidenza con la strada, soprattutto sui tratti più tecnici della parte alta del percorso.