Ferrari debutta nella moda. Elkann, segno Italia ottimista

"Ferrari vuole essere protagonista nel sostenere l'eccellenza e la migliore creatività italiana.

Oggi la sfilata di moda in fabbrica, l'apertura del negozio Ferrari e del ristorante Cavallino a Maranello sono il segno di un'Italia forte e ottimista pronta per crescere e rinnovarsi".

Così John Elkann, presidente della Ferrari, nel giorno del debutto della Rossa nella moda con un esclusivo Fashion show.

Fra poche ore sfilerà a Maranello la collezione uomo e donna della Casa, disegnata da Rocco Iannone, che racconterà i valori di artigianalità, eleganza e l'innovazione di Ferrari. Martedì aprirà ufficialmente al pubblico il ristorante Cavallino nella location storica di via Abetone Inferiore, di fronte all'ingresso dello stabilimento di Maranello, grazie alla collaborazione con Massimo Bottura e l'architetto India Mahdavi.

Un luogo, espressione della passione e dell'eccellenza del brand, che custodisce ancora oggi, tra le sue mura originarie, le emozioni, i successi e i ricordi che hanno segnato la storia della Ferrari, evocando le origini stesse dell'azienda e lo spirito pioneristico del fondatore.