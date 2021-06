Stellantis: Le Maire, accompagnare riorganizzazione produzione

La nascita di Stellantis è "una delle fusioni più belle del mondo", dice il ministro dell'economia francese Bruno Le Maire al forum economico Confindustria-Medef.

"Mi dispiace soltanto che la Ferrari non partecipi: ha modelli magnifici, mi dispiace che non sia rientrata in questo ambito ma capisco che gli amici italiani vogliono tenersi la Ferrari". E sottolinea, per Stellantis oggi "bisogna riorganizzare la produzione sia in Francia che in Italia", "avrà bisogno di una accelerazione degli investimenti" per la transizione all'elettrico, "vogliamo accompagnare il gruppo per riorganizzare produzioni troppo spesso delocalizzate"