Ferrari SF90 Stradale: Carando, quest'auto è concentrato di tecnologia

"La Ferrari SF90 Stradale è un concentrato di tecnologia, innovazione e performance come quelle che di solito mettiamo nelle nostre supercar a serie limitata ma questa volta è di gamma perchè sono disponibili a tutti i nostri clienti". Lo ha spiegato Emanuele Carando, responsabile product marketing di Ferrari parlando della Ferrari SF90 Stradale con Assetto Fiorano oggetto dei media drive sulla pista di Maranello.

"La SF90 Stradale - ha aggiunto Carando - è una supercar di gamma, una vettura ibrida plug-in da 1000 cv con quattro ruote motrici che permette di avere performance incredibili e un divertimento di guida assolutamente ineguagliabile.

L'innovazione di questa vettura riguarda sicuramente il motore che è l'abbinamento di un endotermico v8 biturbo di 3990 cm3 in grado di sviluppare 780 cv e di tre motori elettrici da 220 cv che sono posizionati uno al posteriore tra il motore termico e il cambio e gli altri due sull'assale anteriore, uno per ogni ruota, che grazie al torque vectoring danno il giusto livello di coppia e di potenza ad ogni ruota. Ma le novità - ha concluso Carando - riguardano anche il volante che ora è touch e che consente di avere tutte le funzioni direttamente a portata di mano, questo per la logica cara in casa Ferrari occhi sulla strada e mani sul volante, per mantenere il massimo controllo della vettura senza distrazioni. Da sottolineare anche il nuovo display curvo full hd a 16 pollici che permette di avere sott'occhio tutte le funzioni vitali della vettura".