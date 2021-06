Mercedes e Ushuaïa, accordo per flotta sostenibile

Mercedes e l'hotel Ushuaïa Beach di Ibiza rafforzano la loro partnership con l'adozione di una flotta esclusiva e sostenibile di veicoli. La casa della Stella ha presentato il nuovo accordo di partnership che include una flotta per i clienti con veicoli EQ (100% elettrici) e PHEV (ibridi plug-in); un chiaro impegno per la sostenibilità sull'isola. Nella flotta ad alte prestazioni anche sei unità AMG. Inoltre, per l'occasione è stata presentata anche la nuova edizione dell'esclusiva smart EQ fortwo Ushuaïa Limited Edition 2021.

La presentazione del nuovo e ambizioso accordo di collaborazione tra il prestigioso marchio alberghiero e Mercedes-Benz ha avuto luogo mercoledì 9 giugno all'Ushuaïa Beach Hotel. All'evento hanno partecipato Julio Ambrona, direttore commerciale di Mercedes-Benz Cars in Spagna, ceo di Mercedes-Benz Spagna e Danny Gómez, Global Brand Director di Palladium Hotel Group, la società a cui appartiene l'Ushuaïa Ibiza Beach Hotel.

In base all'accordo, l'hotel avrà una flotta di 19 veicoli del marchio tedesco a disposizione dei suoi clienti.

La flotta si compone di quattro unità della EQC 400, tredici veicoli con tecnologia PHEV (ibridi plug-in), tra cui la Classe A 250 e GLA 250 e la GLC 300 Coupé. Inoltre, 15 unità smart EQ sono state aggiunte alla flotta.

Per finire, sono previste anche sei unità Mercedes-AMG, tra cui due Mercedes-AMG GLE 53 4MATIC+, due Classe E 53 4MATIC+ Cabrio e due Classe G 63 4MATIC. Per l'occasione è stata presentata anche la nuova versione della smart Ushuaïa Limited Edition 2021, la urban car 100% elettrica.