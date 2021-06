A Klaus Busse il Design Hero agli Autocar Awards

Klaus Busse, vice president Design di Stellantis, è stato nominato 'Design Hero' all'edizione 2021 degli Autocar Awards. Questo premio di grande prestigio viene conferito ai professionisti che hanno apportato un contribuito significativo al design automobilistico, non solo nell'ultimo anno, ma in tutta la loro carriera. Autocar ha voluto richiamare l'attenzione sul ruolo di Busse alla guida delle attività di design per Fiat, Alfa Romeo e Maserati, con il recente lavoro sulla Nuova 500 e la Maserati MC20, così come sulle concept car Alfa Romeo Tonale e Fiat Centoventi. "Con la sua attività per Alfa Romeo, Fiat e Maserati, Klaus Busse ha svolto un ruolo determinante nel dare nuova vita non solo a uno, ma a ben tre marchi storici e molto amati. Con il design di vetture come la Nuova 500 e la Maserati MC20, Busse ha disegnato modelli memorabili e inconfondibili per tutti i segmenti del mercato. Basta osservare la concept Fiat Centoventi per capire che le sue creazione continueranno a incidere sulle tendenze di design del settore nei prossimi anni" commenta Mark Tisshaw, direttore di Autocar. "È un immenso onore ricevere un premio così prestigioso. Voglio dedicarlo a tutto il team del nostro Centro Stile di Torino. Questo premio è un attestato al loro impegno e alla loro passione che accomuna il design italiano e i marchi di eccellenza per cui lavoriamo", sottolinea Busse.