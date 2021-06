Motori: al via 'Mimo' il salone dell'auto tra Milano e Monza

(ANSA) - MILANO, 08 GIU - Quattro giorni di eventi, con gli ultimi modelli delle case automobilistiche e motociclistiche di tutto il mondo esposti, oltre che all'autodromo di Monza, anche per le strade del centro di Milano. Una passeggiata di quasi tre chilometri da corso Vittorio Emanuele a piazza Duomo, passando per via Dante, via dei Mercanti, piazza Cordusio e infine piazza del Castello Sforzesco, che sarà il pezzo forte di 'Mimo', il 'Milano Monza Motor show', presentato oggi a Palazzo Lombardia e che si svolgerà da giovedì 10 a domenica 13 giugno.

"L'automotive è il secondo settore cruciale per Regione Lombardia - commenta l'assessore regionale all'Istruzione, Fabrizio Sala -. Uno dei più grandi centri di ricerca che abbiamo in Lombardia è dedicato alla mobilità, nella declinazione dell'innovazione dei dispositivi e nella mobilità sostenibile. La storia più antica dei motori è qui. Mimo costituisce un grande evento, non solo per il settore automotive, ma anche per il turismo. Torneremo a vivere l'internazionalità".

Saranno presenti 63 brand di automotive, 50 auto e 10 motociclistiche, con un'anteprima Ducati, oltre ad altre dieci prime mondiali di auto, tra cui la Bugatti Bolide e la Pagani Imola. Venerdì, poi, in Largo Ascari a Milano (zona Romolo) su iniziativa dell'Automobile Club cittadino, sarà svelato un monumento dedicato allo storico pilota automobilistico Alberto Ascari. (ANSA).