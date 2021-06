Genova, ritirate 54 patenti per guida in stato di ebbrezza

In undici giorni di controlli la polizia locale di Genova ha ritirato 54 patenti per guida in stato di ebbrezza: positivo il 3,5% delle persone sottoposte al test con l'etilometro, due veicoli sequestrati per la confisca, due persone sanzionate per ubriachezza manifesta e sono stati complessivamente 540 i punti detratti dalle patenti. L'attività della polizia locale genovese si articolate nelle giornate del 21 e 22 maggio e in quelle dal 28 maggio al 6 giugno: impegnate quindici pattuglie, 1.547 i test effettuati e controlli che si sono concentrati in piazzale Kennedy, corso Saffi, via D'Annunzio, corso Italia, via di Francia, via Merano e Lungobisagno Istria tra le 20 e l'una di notte. Sono state 21 le sanzioni amministrative, mentre 29 quelle penali (quando la concentrazione di alcol nel sangue è superiore a 0,81 grammi/litro): di queste sono state ritirate 5 patenti a persone che erano andate oltre il tetto di 1,5 g/l. In questo caso sono previsti: una sanzione di carattere penale (ammenda da 1.500 a 6.000 euro e l'arresto da sei mesi a un anno), il ritiro immediato della patente per la conseguente sospensione da uno a due anni, 10 punti e sequestro per confisca del veicolo se il conducente è anche proprietario.