Biella, stop alle auto in weekend e dalle 17,30 in settimana

(ANSA) - BIELLA, 07 GIU - L'amministrazione di Biella conferma i nuovi orari di stop alla viabilità all'interno del borgo storico del Piazzo, con la riprogrammazione dei semafori ai varchi di accesso. L'obiettivo è creare spazi destinati ai giovani e alle famiglie, con zone dedicate ai dehors, valorizzando così anche piazza Cisterna liberandola da traffico e parcheggi 'selvaggi'. Dal lunedì al venerdì tutti i giorni dalle 17,30 al 5 del mattino successivo e sabato e domenica per tutta la giornata, la circolazione nella città alta sarà interdetta. L'accesso sarà garantito dal parcheggio del Bellone con i relativi ascensori (a 3 minuti dalla piazza centrale), e dal nuovo silos ex Boglietti e la funicolare. La decisione annunciata nei giorni scorsi aveva scatenato qualche malumore.

Spiegano il vicesindaco e assessore alla Viabilità Giacomo Moscarola e il consigliere comunale Cristina Zen: "Si parla di una città a misura d'uomo, con spazi pubblici e conviviali, e ora è tempo di dire basta al Piazzo inteso come una tangenziale e un luogo di parcheggio. L'orario è perciò confermato, anche perché i servizi a supporto esistono e funzionano". (ANSA).