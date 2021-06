'Bella come Roma', in gara icone che hanno fatto storia auto

È partito il countdown per "Roma Eternal Beauties - the Reb Concours", manifestazione riservata a 70 auto prodotte tra gli inizi del '900 e gli anni '70 in programma al Circolo del Golf Roma Acquasanta dal 21 al 23 giugno.

Una giuria è chiamata a valutare le vetture in gara e spetterà a Gianni Letta, uomo politico e giornalista, presidente della giuria del Concorso, eleggere quella che, a suo personale e insindacabile giudizio, è "Bella come Roma". Nella passata edizione Jill Morris, ambasciatore del Regno Unito, premiò una Cisitalia 202 SC del 1947.

Quest'anno ci saranno in campo alcuni modelli che, oltre a rappresentare la storia dell'automobile, sfoggiano un fascino assoluto e senza tempo. Grazie alla presenza dell'Alfa Romeo si potranno ammirare la 2900 8C e la 33 Stradale provenienti dal Museo di Arese. Per l'occasione la Casa del Biscione presenterà la nuova Giulia GTAm.

Riflettori puntati anche sulla Lagonda LG45 DHC del 1937 della svizzera Hetica Klassik. Tra le sport, la Lancia da corsa più antica del mondo: una Epsilon tipo 58 che corse nel 1913 la Targa Florio. Al Reb Concours Aci Storico continuerà a celebrare con Moto Guzzi i 100 anni del marchio dell'aquila.

Nella giornata inaugurale sarà Gianni Letta ad accogliere il cardinale Francesco Coccopalmerio. Il concorso si è distinto lo scorso anno per aver raccolto fondi per l'acquisto di 3.200 buoni pasto per il Circolo San Pietro, la "mensa del Papa" che assiste i bisognosi della Capitale.

Dopo il taglio del nastro e gli inni della Santa Sede e di quello italiano eseguiti dalla Fanfara della Polizia di Stato, il "museo" sarà aperto a giudici, concorrenti, ospiti e visitatori. Già nella giornata del 21 ci saranno le prime auto vincitrici.

Antonio Di Bella, corrispondente Rai da New York, sceglierà la più bella fra le auto "Francesi" in esposizione. Al presidente della Corte dei Conti del Lazio, Tommaso Miele, spetterà il compito di giudicare le "Porsche". Per le "Americane", varrà il giudizio di Marco Bentivogli, ex leader dei metalmeccanici Cisl e attuale segretario di Base. È prevista l'assegnazione di numerosi premi speciali.

L'esposizione delle 70 vetture e le premiazioni saranno intervallate, inoltre, da altri avvenimenti dedicati agli appassionati dei motori.