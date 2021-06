A Napoli controlli dei Carabinieri su utilizzo del casco

Nell'ambito dei servizi disposti dal comando provinciale di Napoli i Carabinieri della compagnia Napoli Stella insieme a quelli del reggimento Campania hanno effettuato un servizio a largo raggio nel rione Sanità con il supporto dei motociclisti del nucleo radiomobile di Napoli.

Obiettivo del servizio il contrasto all'illegalità diffusa e l'invito ai cittadini alla normalità dei comportamenti con l'utilizzo del casco. 49 i cittadini sanzionati al codice della strada - di questi 15 per il mancato utilizzo del casco - per un importo complessivo di 67mila euro. 26 gli scooter sequestrati e 7 le carte di circolazione ritirate. Durante il servizio i Carabinieri hanno identificato 78 persone e di queste 41 sono pregiudicate. Rinvenuti e sequestrati - in aree condominiali - 30 grammi di sostanza stupefacente. Sequestrati anche 7 proiettili calibro 9x21. Le pallottole erano stipate in un anfratto di un marciapiede di via salita Capodimonte.