Norauto partner di Mole Urbana per servizi assistenza

Norauto, gruppo leader in Europa per la vendita e l'installazione di accessori e ricambi per l'auto, si alle con Mole Urbana per promuovere la mobilità alternativa e sostenibile presentata all'Arsenale di Venezia in occasione del Salone Nautico.

Norauto per Mole Urbana, in qualità di partner ufficiale, fornirà i servizi di manutenzione e assistenza in tutta Italia al nuovo quadriciclo elettrico, ideato da Umberto Palermo, perfetto per muoversi nelle zone a traffico limitato e nelle isole pedonali cittadine, proposto in tre differenti versioni - small, medium e large.

Con questa partnership - spiega l'azienda - Norauto intende rafforzare e mettere ancora di più in evidenza l'interesse che nutre verso l'elettrico e quindi verso la mobilità sostenibile, offrendo molteplici servizi a tutti coloro che sceglieranno questo quadriciclo interamente sostenibile, non solo dal punto di vista del motore ma anche sulle componentistiche e accessori.

"Siamo sempre molto attenti alle ultime tendenze nell'ambito della mobilità urbana sostenibile, per questo siamo molto soddisfatti di annunciare la nostra nuova importante partnership con Mole Urbana. Grazie a questo accordo, avremo la possibilità di personalizzare tante nostre soluzioni su misura e garantire prodotti e servizi di alta qualità, per continuare a offrire una customer experience elevata e proseguire il nostro percorso di sostenibilità ambientale", dichiara Jean-Luc Dony, amministratore delegato di Norauto Italia.