Corte Ue, Germania ha violato limiti Ue smog

Tra il 2010 e il 2016 la Germania ha violato "in modo sistematico e persistente" i limiti Ue per l'inquinamento atmosferico da biossido di azoto (NO2) in 26 aree e non ha adottato misure tempestive per contrastarlo. Lo ha deciso la Corte di giustizia Ue, accogliendo il ricorso da parte della Commissione europea. La Germania è tra i 18 paesi Ue, tra cui anche l'Italia, su cui pendono procedure di infrazione sulla qualità dell'aria. La Corte ha respinto l'argomentazione di Berlino, secondo cui la violazione delle norme sarebbe colpa dello standard Euro5, con limiti di emissione per i veicoli diesel troppo blande. La Corte ha ricordato che l'inquinamento da NO2 non dipende solo dai diesel, che la normativa sull'omologazione dei veicoli a motore non può esonerare gli Stati membri dall'obbligo di rispettare i valori limite fissati dalla direttiva sulla qualità dell'aria e ha dimostrato che la Germania non ha adottato per tempo misure appropriate affinché il periodo di superamento dei limiti fissati per il NO2 fosse il più breve possibile.